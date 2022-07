Uno spettatore d’eccezione alla Rocca Flea: Ralph Fiennes

Uno spettatore d’eccezione ieri pomeriggio alla Rocca Flea di Gualdo Tadino per assistere allo spettacolo “Contemporanea Prece”.

Tra il pubblico è infatti comparso Ralph Fiennes, il celebre attore britannico che ha reso indimenticabili le interpretazioni del capitano nazista Amon Göth in Schindler’s List, del protagonista de “Il paziente inglese” (entrambe gli valsero una nomination all’Oscar), di Francis Dolarhyde in Red Dragon (prequel de “Il silenzio degli innocenti”) fino all’oscuro mago Voldemort nella saga di Harry Potter.

Fiennes è solito trascorrere le vacanze estive nella sua casa fra Umbria e Toscana e ieri ha così deciso di raggiungere Gualdo Tadino e la Rocca Flea, tra la sorpresa del pubblico presente.

“Ieri 10 luglio, nell’ambito dell’intenso spettacolo “Contemporanea Prece” della Freefall Dance Company, abbiamo avuto l’onore di ospitare tra il pubblico Ralph Fiennes, per la gioia di tutti i presenti – ha commentato Barbara Bucari, assessore alla cultura del Comune di Gualdo Tadino – Le meraviglie monumentali e paesaggistiche della nostra Umbria e la sua vitalità culturale sono già da tempo un elemento attrattivo per il jet set internazionale.

Un sentito grazie da parte mia e dell’amministrazione comunale a Sara Marinelli, direttrice artistica dello spettacolo e dell’accademia di danza. Uno spettacolo che ha emozionato tutti i presenti. Per chi partecipa dal vivo, Gualdo è bella; a chi osserva solo on line un invito a venire più spesso, ne vale la pena.“