Biancospino, gli abitanti delle case popolari denunciano “Noi nel degrado assoluto”

Un degrado che fa scatenare la rabbia di venti famiglie che hanno scritto una lettera agli organi di stampa. Sono quelle che abitano i quattro blocchi, ciascuno di cinque appartamenti, delle case popolari di via Pennsylvania, nel quartiere Biancospino di Gualdo Tadino.

Tanti i punti che causano “un forte disagio” e per cui gli inquilini chiedono l’intervento urgente dell’amministrazione comunale. “Da tre anni non viene tagliata l’erba che in alcuni punti supera i due metri. Non si vedono neanche i marciapiedi, che sono completamente ricoperti da arbusti allergizzanti”. Non mancano neanche i topi, avvistati spesso anche di grossa taglia, insieme a serpenti. Gli abitanti delle casa popolari segnalano anche dei cavalli, che sono tenuti a poca distanza con il conseguente cattivo odore del letame.

“Scendendo lungo via del Biancospino si nota, a destra un’area accudita, pulita e verde, mentre da noi, a sinistra, c’è il degrado. Nelle case non esiste il numero civico, né il nome della via e delle traverse che conducono agli edifici. La mancanza di tutti questi dati crea gravi difficoltà quando, chiamando il 118 non si riesce a dare punti precisi di riferimento“. Aggiungiamo, come redazione, che quest’ultimo è un problema ormai cronico e da noi più volte segnalato.

I redattori della lettera, firmata, lamentano inoltre la totale assenza del lavaggio strada, comunque segnalato nella bolletta Tari. Per finire lanciano anche la proposta di dedicare la loro via a Raoul Follereau, il giornalista e filantropo francese che si è sempre battuto per i diseredati,i malati e la giustizia sociale.

“È necessario dare giustizia e diritti a tutti i cittadini e avere a cuore le loro esigenze” – concludono gli abitanti delle case popolari, allegando anche le foto che pubblichiamo qui sotto.