Inaugurata lunedì 11 luglio presso la chiesa di San Giuseppe a Sigillo la mostra fotografica artistica “Gerardo Dottori e l’aeropittura in Umbria”, visitabile fino al 23 luglio dalle ore 18 alle 22,30.

Durante l’apertura della mostra, alla presenza della vicesindaco di Sigillo Annalisa Paffi, il curatore della mostra e membro dell’associazione culturale “Archivi Dottori”, Massimo Duranti, ha illustrato il contenuto delle opere.

È stato possibile ascoltare un’interessante conversazione sulla corrente dell’aeropittura, sfumatura del futurismo e sua evoluzione definita da lui stesso “dinamismo di cielo” in quanto rappresentazione di paesaggi dall’alto, ma distorti e idealizzati, visti in rapido movimento con velivoli quali elicotteri o gli stessi deltaplani protagonisti degli eventi di Sigillo in queste giornate.

Ad approfondire le splendide opere esposte sono stati proiettati i film “Pittori con le ali” e “Gerardo Dottori aeropittore futurista” per conoscere di più su questa peculiare corrente artistica.