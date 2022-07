Visita dei consiglieri gualdesi agli impianti A2A. FI: “Presciutti da sindaco a manager”

“Il Sindaco Presciutti invita i Consiglieri comunali a visitare lo stabilimento di Brescia di A2A il 13 e il 14 luglio: sì avete capito bene, è il Sindaco che ci invita, mica l’azienda! E chiaramente fa l’invito utilizzando la carta intestata del Comune. Beh, oltre ad essere alquanto strano che un siffatto invito venga fatto dal Sindaco della nostra Città e non dai vertici aziendali, ci sembra assolutamente fuori luogo, visto e considerato che nei giorni scorsi la Regione Umbria ha respinto perché improcedibile il progetto presentato da A2A. Quindi che senso ha questa insistenza da parte dell’Amministrazione comunale gualdese? Cosa stanno nascondendo alla nostra comunità?”

Queste le domande che pongono i consiglieri comunali di Forza Italia Silvia Minelli e Fabio Viventi in merito alla visita agli impianti di A2A (azienda nel pacchetto azionario di Saxa Gres) in Lombardia da parte dei consiglieri comunali di Gualdo Tadino in programma per i prossimi due giorni.

“Sono domande che ci poniamo legittimamente non solo da Consiglieri comunali, ma da cittadini a cui sfugge il comportamento strampalato dell’Amministrazione a guida Presciutti – proseguono Minelli e Viventi – Il Sindaco prima annuncia un evento al Talia e poi lo disdice, partecipa però ad un incontro promosso dalle aziende Saxa e A2A presso lo stabilimento ex Tagina, per intenderci, senza neanche coinvolgere minimamente il Consiglio comunale: per chiarezza noi consiglieri siamo venuti a conoscenza del primo evento tramite social, e del secondo perché c’è stato riportato!!! Questa è la condivisione e la trasparenza di cui il primo cittadino si riempie sempre la bocca?”

I consiglieri comunali di Forza Italia chiedono al sindaco di far conoscere “una volta per tutte cosa sa in merito a questo progetto e, vista la nostra richiesta di accesso agli atti fatta ormai circa un mese fa (compreso un sollecito nel mezzo, in merito all’accordo del 2018 siglato, così come affermato dallo stesso Presciutti nel Consiglio comunale del 9 giugno, dal Comune di Gualdo Tadino, Regione Umbria, Azienda Saxa Srl e organizzazioni sindacali), rilasci copia dell’accordo sopra richiamato in modo da far luce e rendere finalmente edotti tutti i cittadini; sì, perché a questo punto un dubbio ci assale, ossia, il fatto che la termovalorizzazione fosse già presente in quell’accordo, e quindi Presciutti ne fosse a conoscenza già da tempo, mentre il Consiglio comunale no!”

Minelli e Viventi anticipano che non si recheranno a visitare gli stabilimenti di A2A, anzi condannano “in maniera dura e netta il comportamento del Sindaco e della sua Giunta. Comportamenti siffatti sono assolutamente gravi e noi faremo tutto quello che possiamo, per far sì che la Città intera sappia quali sono le intenzioni del Sindaco e della sua Giunta su un argomento così importante per il futuro della nostra Città.“