A Gualdo Tadino venerdì 15 luglio si ride con “Ciao Signo'” di Marco Marzocca

Lo “Smile Festival” prosegue a Gualdo Tadino venerdì 15 luglio alle 21 con “Ciao Signo'”, lo spettacolo, ricco di novità, che fa rivivere le vicende dei personaggi più noti di Marco Marzocca, alcuni dei quali hanno dato vita a veri e propri modi di dire, tra cui Ariel (il domestico filippino di casa Bisio, reso celebre da Zelig), l’ex pugile Cassiodoro e il Notaio.

Il tutto supportato dalla presenza di una spalla di grande capacità artistica ed abilità comica come Stefano Sarcinelli che sigla la certezza di un prodotto ben congegnato e confezionato appositamente per dare agli spettatori tante e tante risate, restando godibile da tutte le fasce di età, in quanto distante da volgarità ed eccessi di ogni tipo.

Lo spettacolo andrà in scena in piazza Mazzini con ingresso libero. Info e prenotazioni tavoli Caffè Mazzini. Posti a sedere liberi fino ad esaurimento sedute.