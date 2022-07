A Gubbio, Gualdo, Fossato e Scheggia le esposizioni di TAG 2022

Tornano le esposizioni di “TAG. Tracce d’Arte Giovanile 2022”, opere di giovani artisti nei centri storici di Gubbio, Gualdo Tadino, Fossato di Vico e Scheggia e Pascelupo.

Nove progetti selezionati, tra cui un collettivo che coinvolge due classi del Liceo artistico di Gubbio con quattro Comuni coinvolti. La finalità di TAG è quella di offrire spazi espositivi pubblici ad artisti emergenti e al contempo rendere vivi e fruibili da un pubblico giovane, ambienti ed aree cittadine poco vissute.

Sono questi i numeri della settima edizione del bando TAG che tra venerdì 15 e sabato 16 luglio presenterà ufficialmente gli allestimenti, per la prima volta tematici, grazie alla collaborazione di Felcos Umbria, Associazione di Comuni per lo sviluppo sostenibile, che ha inserito il TAG, come buona prassi, nel progetto pan europeo “People and Planet: a common destiny”, finanziato dal programma europeo Dear.

Venerdì 15 luglio alle ore 17, presso l’ex Refettorio di San Pietro a Gubbio, ci sarà l’intervento introduttivo di rappresentanti dell’amministrazione comunale di Gubbio, poi di Felcos Umbria e infine la presentazione del progetto di libro/catalogo di TAG realizzato da Via Industriae, grazie all’apposito finanziamento europeo.

A seguire, con la guida degli stessi artisti, ci sarà la visitata della mostra del collettivo delle Classi 2ALA e 2BLA del Liceo Artistico del Polo liceale “Mazzatinti” di Gubbio presso la Biblioteca Sperelliana, quindi il murales di “Rise the cat” nel parcheggio pluriplano di San Pietro “La leggenda di Landoro” e infine l’installazione lungo il torrente Camignano, di Marianna Riccardini, “La memoria dell’acqua”.

Sabato 16 luglio inaugurazione delle esposizioni di Fossato di Vico alle ore 16 a Gualdo Tadino alle 17 e a Scheggia alle 18,30.

A Fossato di Vico saranno inaugurate le panchine d’autore di Agnese Pierotti, “Contemplazioni quotidiane”, presso l’area dell’antico lavatoio comunale; a Gualdo Tadino, Casa Cajani ospiterà le opere di Lupita Passacantilli, Claudia Marsili, Giulia Likaj e Stefani Dimitrevska.

Gli allestimenti saranno visitabili fino al 30 luglio. Le esposizioni organizzate in spazi interni osserveranno gli orari di apertura delle strutture di riferimento.