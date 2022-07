Sabato 16 luglio apre la mostra collettiva del Gruppo Fotografico Gualdese

Nuova mostra, la terza delle cinque in programma in questo 2022, del Gruppo Fotografico Gualdese in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Gualdo Tadino e il Polo Museale.

Sabato 16 luglio alle ore 17 in piazza Garibaldi a Gualdo Tadino inaugura una esposizione collettiva con opere di Enzo Anastasi, Alex Bicchielli, Claudio Cattuto, Franco Chiucchi, Samanta Collarini, Marcello Farinacci, Marcello Franceschini, Maurizio Gallenghi, Luigi Giombini, Pietro Graziosi, Marlene Lauterjung, Michele Lucarelli, Paolo Mariani, Luigi Matarazzi, Antonio Menichetti, Danilo Picchi, Christian Severini e Sofia Raggi, Onello Rondelli, Katerina Siamionava, Stefania Tacchi.

La mostra, che contiene immagini inconsuete dal mondo, reportage, sport, ritratti, resterà aperta sino al 24 luglio