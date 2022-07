Spi Cgil: “Necessario intervenire subito per il quartiere Biancospino”

“Come sindacato dei pensionati della Cgil condividiamo quanto denunciato dai cittadini residenti nelle case popolari del quartiere Biancospino di Gualdo Tadino”. Così in una nota la Lega Alto Chiascio dello Spi Cgil.

Nei giorni scorsi, infatti, una ventina di famiglie avevano scritto una lettera alla stampa per denunciare la situazione di abbandono in cui sono costrette a vivere da diverso tempo.

“Abbiamo da diverso tempo richiesto interventi riguardanti l’abbattimento di barriere architettoniche all’Ater e per conoscenza al Comune di Gualdo Tadino – spiegano dal sindacato pensionati – È necessario che ci sia un’azione di riqualificazione di un’area che non può essere lasciata al degrado e che ci siano interventi per quanto riguarda il superamento delle barriere architettoniche, che riguardano alcune famiglie con problematiche molto forti per accedere alla propria abitazione”.

Lo Spi Cgil aveva anche dato la disponibilità ad attivare forme di volontariato per poter realizzare interventi di riqualificazione.

“È necessario che da parte di Ater vengano delle risposte e che in sinergia con l’amministrazione comunale si intervenga in tempi certi”, conclude lo Spi Cgil.