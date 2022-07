Due tirocini retribuiti presso il Comune di Gualdo Tadino

Il Comune di Gualdo Tadino ha aderito per il secondo anno consecutivo all’avviso “Tirocini nei settori cultura e turismo” in favore della crescita e dell’occupazione giovanile.

Saranno disponibili due tirocini extracurriculari retribuiti da svolgersi presso il Comune di Gualdo Tadino.

Arpal Umbria – Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – pubblicherà a breve il bando per aderire ai due tirocini, nello specifico “addetti qualificati al front-office”.

Il progetto si rivolgerà a diplomati disoccupati e iscritti ai Centri per l’Impiego della regione che abbiano compiuto 18 anni. I due tirocinanti per candidarsi dovranno essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on-line sul sito di Arpal Umbria. Una volta che Arpal Umbria avrà attivato la procedura, il Comune di Gualdo Tadino si farà carico di comunicare tempestivamente la data di inizio e di scadenza, utile per avanzare la propria candidatura.