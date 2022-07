Comprensivo Gualdo Tadino: Fabrizio Bisciaio saluta, Angela Codignoni neo dirigente

Fabrizio Bisciaio lascia dopo tre anni la dirigenza dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino per assumere quella del Campus Da Vinci di Umbertide.

Alla guida del Comprensivo gualdese arriva Angela Codignoni, già dal 2014 al 2019 vicepreside dell’Istituto Casimiri di Gualdo Tadino e nell’ultimo triennio dirigente del 3′ Circolo Didattico “San Martino” di Gubbio.

Sono questi i movimenti dei dirigenti scolastici delle scuole dell’Umbria che interessano il territorio della Fascia Appenninica. Per il resto rimane tutto invariato, con Sabrina Antonelli incaricata al “Casimiri” di Gualdo Tadino, Leano Garofoletti all’Omnicomprensivo di Nocera Umbra e Rosa Goracci al Comprensivo di Sigillo.

A Fabrizio Bisciaio e Angela Codignoni è arrivato il saluto del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti: “In bocca al lupo ed un sentito ringraziamento per il grande lavoro svolto dal Prof. Fabrizio Bisciaio che assume la prestigiosa dirigenza del Campus Da Vinci di Umbertide grazie davvero di tutto! – ha scritto Presciutti su Facebook – Un caloroso bentornato alla Prof.ssa Angela Codignoni che assume la dirigenza del nostro Istituto Comprensivo. Ci metteremo da subito al lavoro per il bene dei nostri bambini e ragazzi.”

Intanto sono ufficiali le date di inizio del nuovo anno scolastico 2022-2023 del Comprensivo: per lunedi 12 settembre è fissato il rientro in classe degli alunni con termine delle lezioni venerdì 9 giugno 2023 per primaria e secondaria di primo grado, venerdì 30 giugno 2023 per l’infanzia.