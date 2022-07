Gualdo Fashion Night, un successo incredibile nel centro storico di Gualdo Tadino

Gualdo Fashion Night, l’evento dello scorso 13 luglio che si è svolto in piazza Martiri della Libertà a Gualdo Tadino è stato un successo che ha superato ogni più rosea aspettativa. Lo dicono gli organizzatori, con un comunicato stampa, ma soprattutto il pubblico che ha gremito il centro storico della città.

“Speravamo di riportare nella piazza principale della città vitalità ed entusiasmo – dice Stefania Fumanti a nome di tutti gli organizzatori – ma l’enorme quantità di persone che ha voluto assistere alla sfilata di moda, con protagonisti i nostri clienti, ci ha enormemente gratificato e persino commosso. Tante famiglie e ragazzi hanno trascorso con noi una serata, che è stata una festa per tutti e che ha permesso di mostrare quanto il centro storico di Gualdo Tadino possa ancora essere vivo e vitale. Ci abbiamo messo entusiasmo, passione e la nostra professionalità. È stato un impegno importante per tutti noi, ma ne è valsa ampiamente la pena, perché vedere piazza Martiri di nuovo stracolma di persone di ogni età condividere una serata di gioia e divertimento era il nostro obiettivo primario“.

“Civico 1, Cocoon, Maria Contigiani Cashmere, Griffe, Hangar 17, I Am e Minù la Boutique ringraziano di cuore tutti coloro che hanno preso parte alla manifestazione. Un particolare ringraziamento va ad Andrea e Valentina Fiorentini, con il dj Mattia Minelli per il supporto tecnico e musicale, a Lisa Chiavini per la presentazione, a Tecnocasa per il contributo economico e a Bari Appeninino, La Baita e Bistrò per aver condiviso con noi questa iniziativa“.