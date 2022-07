Maturità, cinque “100” e medie alte tra gli studenti del “Sigismondi” di Nocera Umbra

Eccellenti i risultati della maturirà all’Istituto “Sigismondi” di Nocera Umbra.

100 e lode è stato portato a casa da Matteo Allegrucci e 100 da Francesco Gasparri, due studenti che hanno frequentato l’IPSIA. Al Liceo delle Scienze Umane addirittura tre i 100 assegnati a Daya Binda, Angelica Fischi e Ester Baiocco. Ottime medie anche per gli altri maturandi.

Dopo aver tirato un sospiro di sollievo davanti alle tracce ministeriali della prima prova, i ragazzi con estrema serietà hanno affrontato la seconda prova scritta d’indirizzo realizzata in casa dalle scuole. L’uscita dei “quadri” con i punteggi delle prove scritte, pienamente soddisfacenti per quasi tutti gli studenti dell’Istituto, ha garantito quella sana e determinata concentrazione per sostenere il colloquio che, avviatosi con l’analisi di un documento scelto dalla Commissione, doveva dimostrare l’acquisizione non solo di saperi disciplinari, ma delle competenze sociali e civiche.

“L’esame di Stato – ha commentato il dirigente scolastico Leano Garofoletti – è un importante momento di passaggio durante il quale i ragazzi sono chiamati a dimostrare la loro preparazione e crescita umana con entusiasmo e serenità, diventando i testimoni di quel dialogo educativo che ogni docente è riuscito a costruire. Complimenti dunque ai ragazzi e ai loro insegnanti!“.