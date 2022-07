A Sigillo prosegue per tutta la settimana “Notti in Volo”, ricco calendario di eventi

Si è aperta una nuova settimana in compagnia di “Sigillo, Notti in Volo”, la manifestazione promossa dall’amministrazione comunale in occasione dei Campionati Europei di Volo Libero, previsti tra le bellezze naturali del Monte Cucco.

L’evento, in programma fino al 24 luglio, quest’anno ha un ambizioso e ricco corollario di appuntamenti volti a vivacizzare tutta la città. Accanto alla competizione sportiva, infatti la manifestazione prevede una serie di eventi collaterali, orientati a diversi tipi di pubblico, come spettacoli teatrali, concerti, mostre, comici d’autore, laboratori artigianali, marching band per le vie cittadine, che si propongono come momento di animazione per coloro che soggiornano nella Fascia Appenninica creando una vera e propria convivenza sinergica tra turisti e residenti.

Il programma di oggi, martedì 19 luglio, prevede in piazza Martiri a Sigillo il concerto della band Sinoma Groovin con il repertorio jazz, funk e fusion direttamente dagli anni ’70,’80, e ’90. Durante il concerto le “Farfalle Luminose”, equilibriste della Compagnia teatrale Accademia Creativa, si esibiranno in una suggestiva performance a ritmo di musica. In concomitanza si terrà anche la presentazione del libro “Il soldato che amava l’alba” di Arianna Frappini.

Musica peculiare e caratteristica quella che si potrà ascoltare mercoledì 20 luglio nel Parco Villa Anita con “TriTone Duo in concerto”. Il gruppo strumentale porterà a Sigillo musica classica e sonorità sia straniere che italiane. Il loro nome è ispirato al Tritono molto conosciuto in ambito musicale ed esprime una dissonanza sonora, un contrasto che ben descrive la personalità di questo gruppo.

Giovedì 21 luglio, alle 21, sempre Villa Anita ospiterà “Cimini – karaoke tour”, a cura di Suoni Controvento.

La giornata di venerdì 22 luglio, organizzata da “Progetto Insieme”, sarà all’insegna della musica: dalle ore 17 alcune location tra quelle più suggestive di Sigillo, ovvero Piazza Severini e Piazza Martiri, ospiteranno band locali che si esibiranno dal vivo.

A coronare il tutto alle ore 20,30 nel Parco Villa Anita si terrà un concerto con una scaletta di ben tre gruppi, i talentuosi “Melodic Trio”, il Modern Choir “Be Bop Chorus” e per finire in bellezza gli Achtung Babies, la più famosa cover band degli U2.

Sabato 23 luglio al campo sportivo di Sigillo dalle ore 18 si terrà “Giochi di quartiere” a cura di APS Giochi di Quartiere, mentre nell’ultima giornata, domenica 24, il Parco di Villa Anita ospiterà il concerto “Avis sotto le stelle”.

Un programma per gli amanti della musica di tutti i generi ospitato dai bellissimi scorci della città con la possibilità di ascoltare tanti nuovi giovani artisti.

“Siamo emozionati per questo ritorno in grande stile degli eventi nel nostro Comune – commentano il sindaco Giampiero Fugnanesi ed il vicesindaco Annalisa Paffi – Siamo orgogliosi della sinergia e del clima di grande collaborazione che abbiamo respirato mentre organizzavamo questo calendario così ricco: un’onda di energia che ha coinvolto tutta la nostra comunità e le associazioni del territorio. Torna l’estate a Sigillo e torna il divertimento, la gioia dello stare insieme e del vivere il nostro mondo”.