Maturità, al “Casimiri” di Gualdo Tadino quasi un quarto degli studenti ha conseguito il massimo dei voti

All’Istituto Superiore “Raffaele Casimiri” un’altissima percentuale di studenti ha ottenuto all’Esame di Stato il massimo della valutazione, quasi un quarto dei maturandi.

21 diplomati su 88 hanno infatti conseguito 100/100esimi, 9 dei quali con la menzione di lode.

Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Sabrina Antonelli che si è voluta congratulare con tutti gli studenti che hanno sostenuto la maturità e per i risultati ottenuti, con un plauso particolare per i 21 diplomati che hanno ottenuto il massimo dei voti. “Nella certezza di un futuro radioso, foriero di tante soddisfazioni professionali e personali per tutti, si rinnova l’augurio di buone e meritate vacanze“, il saluto della dirigente scolastica.