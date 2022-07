Suoni Controvento, cancellato il concerto di Ermal Meta sul Monte Cucco

A seguito della comunicazione diffusa ieri da Ermal Meta sui propri social, si informa che i prossimi due appuntamenti live del suo “Tour Estivo 2022” previsti il 29 luglio a Villa Lagarina (TN) per Castelfork e il 30 luglio a Pian Di Spilli – Monte Cucco (PG) per Suoni Controvento sono cancellati.

È possibile richiedere il rimborso entro il 28 agosto presso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.

“Al contrario di quello che è stato riportato da alcuni siti (boh!) il tour prosegue seppur con qualche piccola modifica – ha scritto il cantante su Facebook che già, sempre sui social, aveva tranquillizzato i suoi fans dopo essere stato costretto ad annullare alcuni impegni lavorativi per dei rigonfiamenti in “varie parti del viso e della testa”.

“Purtroppo le date del 29 e del 30 luglio verranno annullate. Necessito di qualche giorno in più per tornare ad avere un volto normale – ha scritto ancora – I biglietti saranno interamente rimborsabili entro il 28 di agosto presso i circuiti utilizzati in fase di acquisto. Mando un abbraccio a tutti coloro che avrebbero voluto venirci a trovare nelle date di Trento e di Monte Cucco. Spero di poterci rifare presto. Il prossimo appuntamento è direttamente il 31 luglio a Porto Recanati. Vi abbraccio e vi ringrazio per l’affetto che mi state riservando.”