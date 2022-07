Gualdo Music Festival, domani sera The Time Machine in piazza Martiri

Domani, venerdì 29 luglio, arriva il secondo appuntamento con il Gualdo Music Festival. Per l’occasione sarà protagonista in piazza Martiri della Libertà, a partire dalle 21.30, il gruppo gualdese The Time Machine che sull’onda del recente spettacolo teatrale 80 voglia di ricominciare, portato sul palco lo scorso mese di maggio, presenterà un viaggio che ripercorre la musica degli anni Ottanta. Da Cyndi Lauper a Michael Jackson, dai Simple Minds ai Police, passando per alcuni successi italiani di un decennio memorabile.

I TTM, in attivo dal 2012, festeggiano il decimo anno di attività presentando domani un loro pezzo inedito, “Il mio fianco sinistro“. I componenti del gruppo sono Gianni Paoletti e Francesco Anderlini alle chitarre, Sandro Cusarelli al basso, Alessandro Panfili al cajon e percussioni. Le voci sono quelle di Nicoletta Gioielli ed Elisa Provvedi. Per l’occasione salirà sul palco anche il maestro Alberto Sabbatini al sax.

Il Gualdo Music Festival è iniziato lo scorso venerdì con il concerto di Officina 75 e proseguirà il 9 agosto con Fabio Concato in piazza Martiri della Libertà, l’11 agosto con l’orchestra Compay Segundo Buena Vista Social Club, il 14 agosto con la tribute band di Elisa, Lisisland, per terminare il 18 con il concerto dei Rio Sacro, sempre in piazza Martiri.