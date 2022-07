Auto contro un albero sulla strada per Voltole, lievemente ferita la conducente

Un’automobile è finita contro un albero in un tratto della strada provinciale 270 per Voltole, nel territorio comunale di Gualdo Tadino.

E’ successo questa mattina intorno alle 11 quando una macchina, per cause in corso di accertamento, è finita contro una pianta riportando seri danni alla carrozzeria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Gaifana che hanno estratto e soccorso la conducente dall’utilitaria affidandola quindi alle cure del 118. La donna è risultata lievemente ferita e nessun altro veicolo o persona è rimasta coinvolta nell’incidente.