Sigillo, il Gruppo Teatro Giovane in scena il 6 agosto con “Qui va tutto all’incontrario”

Sabato 6 Agosto tornerà ad esibirsi con una nuova divertentissima commedia, presso il Parco Carlo Alberto dalla Chiesa, il Gruppo Teatro Giovane di Sigillo.

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, questo gruppo di attori improvvisati propone una nuova commedia brillante in due atti firmata dall’autore ternano Italo Conti dal titolo “Qui va tutto all’incontrario”. La commedia racconta la storia del cavalier Marziano Bomba Tritapepe che si sente cittadino di un mondo dove l’ingiustizia domina sovrana. Alcune situazioni comiche lo porteranno ad affermare che in questo mondo tutto va al contrario e vivrà sulla sua pelle situazioni limite che, in un turbinio di risate e doppi sensi, lo porteranno ad agire in un modo molto particolare.

Lo spettacolo si svolgerà sabato 6 Agosto alle 21.00 a Sigillo ed è patrocinato dal Comune di Sigillo e dalla Pro loco. In tale occasione verrà comunicato il cambio del nome del gruppo che, appena sbrigate alcune pratiche burocratiche, si chiamerà “Compagnia teatrale La Maricchia” in onore di una loro amica prematuramente scomparsa. Parte del ricavato sarà donato al reparto Oncologia di Branca.