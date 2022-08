Presentati i progetti delle due nuove palestre di Cerqueto e Cartiere finanziate con il Pnrr

Presentati questa mattina 4 agosto nella sala consiliare del municipio di Gualdo Tadino i due progetti delle nuove palestre che verranno costruite a Cartiere e a Cerqueto nei pressi dei due poli scolastici. L’intervento complessivo è di 1,614 milioni di euro e sarà finanziato dal Ministero dell’Istruzione con i fondi del Pnrr.

Gualdo Tadino è l’unico Comune umbro ad essersi visto finanziare due progetti. Complessivamente sono stati venti le proposte presentate dai vari enti regionali delle quali otto approvate.

Le due opere sono state illustrate dai progettisti, l’ingegner Antonello Anastasi per quella di Cerqueto e l’architetto Luigi Tomassini per quella Cartiere, insieme al sindaco Massimiliano Presciutti e al vice Fabio Pasquarelli.

“Oggi ci tenevamo particolarmente a presentare i progetti di massima”, ha detto Presciutti ricordando che prima della realizzazione del progetto esecutivo si aprirà una fase partecipativa sia con le scuole che con le Pro Loco.

“Siamo soddisfatti per aver raggiunto l’obiettivo non scontato di due progetti approvati, unico nella nostra regione, per il quale non posso che ringraziare i tecnici che hanno lavorato centrando a pieno gli obiettivi del bando – ha proseguito il sindaco – Tengo oltretutto a sottolineare come queste due nuove strutture andranno a implementare e potenziare la frazione e il quartiere più popolosi venendo inserite in prossimità sia dei plessi scolastici, sia delle rispettive piastre polivalenti curate dalle Pro Loco”.

“Va detto che come amministrazione comunale avevamo iniziato la fase progettuale prima del PNRR in entrambi i casi – ha puntualizzato il vicesindaco Pasquarelli – poichè era nostra intenzione dotare le due frazioni di queste nuove strutture. Con l’adesione a questo bando del Pnrr siamo riusciti a conciliare le necessità dei due poli scolastici a quelle delle due Pro Loco. Tengo infine a specificare che l’accesso al bando è stato possibile anche grazie al fatto che verranno costruite due nuove strutture, questo a testimonianza che evidentemente si preferisce fare nuove costruzioni per una migliore qualità delle stesse.”

Progetto di massima della palestra di Cerqueto

L’ingegner Anastasi, illustrando l’immobile che sorgerà a Cerqueto e che potrà contare su un investimento totale di 556mila euro, ha evidenziato che sarà a completo servizio sia dell’adiacente polo scolastico che della Pro Loco.

“Si tratta di una sala ludico-creativa di 162.50 mq dotata anche di spogliatoi – ha detto – Con essa è stata progettata anche tutta la viabilità circostante, con la speranza di poter implementare il tutto con la costruzione del nuovo asilo nido inserito in un altro bando Pnrr.”

Progetto di massima della palestra di Cartiere

La palestra di Cartiere sorgerà a cavallo tra lo spazio della scuola e quello della piastra polivalente, dove attualmente sono presenti un campo da calcio a 5 e uno da basket che verranno rimodulati rispettando le dimensioni regolamentari. Lo ha spiegato l’architetto Luigi Tomassini.

“Ci tengo a dire che la piastra vedrà una decurtazione di 5 metri, passerà quindi ad essere 40×35 – ha evidenziato il progettista – La nuova costruzione sarà a disposizione in maniera continuativa nel corso della giornata di tutte le attività che potranno essere svolte al suo interno. Da sottolineare che la piastra polivalente verrà dotata di servizi igienici che al momento non sono presenti. La progettazione della palestra ha tenuto conto della scuola adiacente, seguendo una linea progettuale già persistente e quindi che si possa sposare a pieno con quanto già presente in loco. Il contributo a disposizione, proveniente dal bando Pnrr, è di 1 milione e 58mila euro.”