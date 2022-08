Portale in manutenzione, sospeso lo scarimento online dei referti di laboratorio dell’Usl 1

A causa di motivi tecnici dovuti alla manutenzione del portale dedicato, non è attualmente possibile scaricare online i referti di laboratorio prodotti dall’Usl Umbria 1. Il servizio verrà ripristinato prima possibile.

Lo comunica l’Usl Umbria 1.

Nel caso ci siano necessità inderogabili (come un controllo ematologico per terapie in corso o diagnosi urgenti), il personale di laboratorio è disponibile a fornire copia del referto contattando i centralini territoriali della Usl Umbria 1 (www.uslumbria1.it/pagine/elenco-telefonico).