Questa sera a Gualdo Tadino Fabio Concato in concerto

Dopo il tutto esaurito fatto registrare domenica scorsa a Valsorda da Fiorella Mannoia, un altro grande nome della musica italiana arriva a Gualdo Tadino: Fabio Concato questa sera, martedì 9 agosto, terrà un concerto con ingresso libero in piazza Martiri alle ore 21.

Per il cantautore milanese, uno dei pochi che ha una stretta familiarità con il jazz, si tratta di un ritorno a Gualdo Tadino a 38 anni di distanza dal concerto che fece registrare il tutto esaurito alla Discoteca Papillon sull’onda del grandissimo successo del suo album omonimo del 1984 che conteneva la celeberrima Fiore di maggio, indimenticabile hit dedicata alla figlia Carlotta.

Un appuntamento quindi con la grande musica italiana d’autore che si terrà nell’ambito del Gualdo Music Festival, con Concato che guiderà il pubblico in un viaggio carico di ricordi ed emozioni nel suo raffinato repertorio, attraverso atmosfere musicali inedite, tutte da scoprire, dalle prime canzoni fino ai brani più recenti.

Sarà perciò l’occasione per ascoltare non solo le sue grandi hit, ma anche tanti altri brani della sua ricca discografia. Le sue canzoni fanno parte della storia della musica italiana e non mostrano i segni del tempo, anzi cristallizzano emozioni e versi che sono entrati nell’immaginario collettivo.

Da “Domenica bestiale” a “Fiore di Maggio”, da “Guido piano” a “Rosalina”, da “Sexi tango” a “O Bella bionda”, fino ai singoli dell’ultimo album Stazione Nord.

Con lui, sul palco del “Musico Ambulante Tour”, i suoi bravissimi musicisti: Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre).

PARCHEGGI – Il Comune di Gualdo Tadino, che organizza il concerto, consiglia di raggiungere il centro storico della città a piedi e di utilizzare i parcheggi di piazzale Federico II, piazzale Beato Angelo, piazzale Santa Margherita e Rocca Flea.