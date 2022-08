A Gualdo Tadino stasera il Grupo Compay Segundo e il sound del Buena Vista Social Club

Arriva questa sera a Gualdo Tadino un ensamble che è diventato leggenda: il “Grupo Compay Segundo“.

Proprio quello fatto conoscere in tutto il mondo nel 1996 dal chitarrista americano Ry Cooder che lo riunì nei polverosi studi di registrazione dell’Egrem nel Centro de L’Avana per incidere quell’esplosivo materiale sonoro entrato nella storia della musica cubana, della world music e anche dei docu-film sotto il nome di Buena Vista Social Club.

L’autentico boom internazionale con protagonisti quegli artisti della terza età (diversi con più di 80 anni) scaturì dopo il film di Wim Wenders con lo stesso titolo del fortunatissimo e premiatissimo album che vinse anche un Grammy. Un insieme (musicisti, disco e film) che ebbe il merito di avvicinare il grande pubblico alla musica tradizionale cubana.

E il tour mondiale del Grupo questa sera fa tappa in piazza Martiri della Libertà alle 21,30 con ingresso libero per il “Gualdo Music Festival” nell’ambito dell’Estate Gualdese organizzata dal Comune di Gualdo Tadino. Lo spettacolo “The legend of Chan Chan” celebra i 115 anni di Compay Segundo (al secolo Francisco Repilado Muñoz) e i 65 del gruppo.

Vero virtuoso delle note e delle parole, Compay Segundo è diventato una leggenda a Cuba e ha segnato i palcoscenici musicali di tutto il mondo. Sigaro sulle labbra, panama in testa, Compay suonava l’armonico (una chitarra a sette corde da lui creata) come nessun altro. Simbolo della cultura e del più autentico spirito cubano, Compay Segundo è stato un grande personaggio che pose nelle parole e nella musica un universo di immagini caratteristico della vita contadina cubana, salvando così questo patrimonio di ricchezza sonora, umoristica e immaginifica.

Dopo la sua scomparsa nel 2003, suo figlio Salvador Repilado, bassista del gruppo, ha assunto la direzione della sua orchestra. Ha partecipato, con il padre e Hugo Garzon, voce principale, al progetto Buena Vista Social Club. Da allora, il Grupo ha continuato a girare il mondo, continuando ad affascinare tutto il pubblico, accompagnando anche artisti leggendari come: Omara Portuondo, Eliades Ochoa, Charles Aznavour, Teresa Garcia Caturla, Isaac Delgado, Lou Bega…

“Macusa”, Saboroso”, “Anita”, “Las Flores de la Vida“, e il mitico inno di “Chan Chan”, titolo emblematico composto da Compay e ripreso da tutte le formazioni del genere nel mondo, sono alcune delle tante canzoni che i nove musicisti del Grupo Compay Segundo propongono in uno spettacolo pieno di passione e colori. Un’anteprima del nuovo disco la cui uscita è prevista per il prossimo ottobre.

Ambasciatori ufficiali della musica cubana nel mondo, scelti direttamente da Compay Segundo come suoi successori affinché divulgassero la sua arte dopo averlo accompagnato per anni nelle sue tournée mondiali, oggi il Grupo Compay Segundo si dedica a preservare e arricchire con assoluta fedeltà la sua opera, portando nel mondo i colori della musica tradizionale cubana.