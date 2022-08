Arte & Dintorni porta a Gualdo Tadino e Nocera Umbra il “Condominio Vaudeville”

Mistero intrecciato alle vicissitudini quotidiane tra le mura del “Condominio Vaudeville”.

Doppio appuntamento estivo con la compagnia teatrale Arte e Dintorni di Gualdo Tadino, entrambi ad ingresso gratuito: venerdì 12 agosto alla Rocca Flea di Gualdo Tadino alle ore 21, cui seguirà un altro spettacolo nella prima serata del 18 agosto a Piazza San Filippo di Nocera Umbra, dove presenterà “L’affaire de Rue de Lourcine”, firmato dalla brillante penna di Eugène Marin Labiche.

Il primo appuntamento della compagnia alla Rocca Flea sarà sul testo di Georges Feydeau, “A me gli occhi”, già inscenato nel tour estivo dello scorso anno.

Un maggiordomo, dotato di poteri sinistri, controlla la mente del proprio padrone, tale da far svolgere ad egli le faccende domestiche. Tra le mura di vetro di un condominio teatrale, l’intento è non soltanto quello di divertire, ma anche di offrire una vista concisa sulla ribalta ottocentesca. Una meccanica comica, basata sullo sfruttamento di cliché verbali, intellettuali e morali appartenenti alla borghesia in piena crescita e che, tuttavia, non hanno abbandonato l’uomo contemporaneo.

Il Vaudeville, di cui si hanno già delle testimonianze nel quindicesimo secolo seppur sotto forma di canto orecchiabile, nel 1800 è un genere che può assumere una duplice veste, tragica o comica, e che grazie a quest’ultima viene reso popolare.

Due serate ricche di imprevisti, nodi da sciogliere e finali relativamente lieti.

Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: 3387095444 (Whatsapp); artedintorni@gmail.com.