Dal Pnrr Istruzione 850mila euro alle scuole della Fascia Appenninica

Si chiama Piano “Scuola 4.0” il progetto del Ministero con il quale si punta a trasformare le classi in ambienti innovativi di apprendimento e creare laboratori per le professioni digitali del futuro negli istituti scolastici del secondo ciclo.

Nel sito del Pnrr Istruzione sono state pubblicate le risorse disponibili assegnate nell’ambito del “Piano Scuola 4.0” che stanzia a livello nazionale 2,1 miliardi di euro.

Alle scuole dell’Umbria arriveranno più di 26,5 milioni di euro: 18.725.947,50 euro per Next Generation Classrooms, le classi innovative, e 7.830.706,08 euro per Next Generation Labs, gli spazi per le professioni digitali del futuro. I fondi sono stati assegnati attraverso un piano di riparto nazionale, sulla base del numero delle classi di ciascuna scuola.

Nella Fascia Appenninica le risorse saranno così distribuite:

Next Generation Classrooms:

Gualdo Tadino

– Istituto Comprensivo: 182.564,95 euro

Sigillo

– Istituto Comprensivo: 100.597,01 euro

Nocera Umbra

– Omnicomprensivo “Dante Alighieri”: 134.129,35 euro

Next Generation Labs:

Gualdo Tadino

– Istituto Casimiri: 164.644,23 euro

Nocera Umbra:

– Omnicomprensivo “Dante Alighieri”: 164.644,23 euro

Grazie alle risorse del “Piano Scuola 4.0”, ciascuna istituzione scolastica del primo e del secondo ciclo potrà trasformare almeno la metà delle classi attuali, progettando nuovi ambienti e una nuova didattica secondo le proprie esigenze.

“Si tratta di un intervento trasformativo concreto della nostra scuola che stiamo realizzando nell’ambito del Pnrr – afferma il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi – il più grande di questo tipo mai realizzato”