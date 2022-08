La scomparsa di Piero Angela ha suscitato grande commozione in Italia.

Il giornalista, che deve gran parte della popolarità ai suoi programmi in Rai di divulgazione scientifica di altissima qualità che hanno lasciato un segno indelebile non solo nel mondo della televisione ma della cultura in genere, è stato ricordato anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal presidente del consiglio Mario Draghi.

Piero Angela era da molti anni testimonial di Memorie Migranti Festival, organizzato e promosso dal Museo dell’Emigrazione “Pietro Conti” di Gualdo Tadino.

“Grandissimo giornalista e divulgatore, ti giunga ancora una volta la nostra riconoscenza, grati per il tuo legame con il Museo Regionale dell’Emigrazione Pietro Conti e la città di Gualdo Tadino”, è il saluto del direttore del Polo Museale gualdese, Catia Monacelli.

Di seguito l’intervista di Elisabetta Scassellati a Piero Angela ospite di Radio Tadino il 12 ottobre 2019 in occasione di Memorie Migranti Festival.