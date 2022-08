Ok dalla Fondazione Perugia al Progetto RUNE dei Comuni di Gualdo Tadino e della Fascia

La Fondazione Perugia ha ammesso, relativamente al bando “AttivaMente” – Bando Progettazione PNRR risorse ed opportunità per il territorio, il progetto “R.U.N.E. Rete Umbria Nord Est”, che è stato presentato dal Comune di Gualdo Tadino come capofila insieme a quattro Comuni della Fascia Appenninica: Sigillo, Fossato di Vico, Costacciaro e Scheggia-Pascelupo.

Il progetto, che si avvale della collaborazione della Cooperativa sociale Asad e Aris Impresa sociale, è stato valutato positivamente dalla Fondazione Perugia e ammesso all’attività di supporto per la configurazione di progetti esecutivi e la loro candidatura a linee di finanziamento.

Il bando “Attivamente” promuove, con il contributo professionale di Sinloc, una piattaforma di assistenza tecnica per supportare gli Enti locali e del Terzo Settore nella definizione di progetti di sviluppo locale strategici, sostenibili e ad impatto, per l’accesso ai fondi del PNRR e ai fondi strutturali.

Con il progette R.U.N.E. i partner intendono mettere in moto investimenti capaci di innescare traiettorie di crescita dei territori coinvolti, attraverso sinergie di intervento e integrazione di servizi, soprattutto nel campo della mobilità sostenibile, delle energie alternative, dei servizi alla persona, della valorizzazione dell’ambiente e della cultura locale, in cui le tecnologie costituiscono lo strumento di supporto allo sviluppo degli interventi.

“Grande soddisfazione – ha commentato il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – per questo ulteriore successo ottenuto dal Comune di Gualdo Tadino, questa volta in sinergia con altri Comuni della Fascia. Ringrazio la Fondazione Perugia per aver finanziato la nostra proposta, che ci consentirà di poter usufruire di uno studio di alto livello per sviluppare il progetto. Questo nuovo successo fa seguito alle buone notizie arrivate pochi giorni fa del finanziamento concesso dal Ministero dell’Istruzione per la realizzazione delle palestre presso le scuole di Cerqueto e Cartiere. Segno evidente del buon lavoro portato avanti dalla nostra amministrazione e dalle nostre strutture comunali che hanno lavorato per ideare questi progetti”.