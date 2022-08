Arcieri e fiondatori delle Porte tornano in piazza per il Trofeo Andrea Cardinali

L’avvicinamento ai Giochi de le Porte è scandito da una serie di appuntamenti, uno dei più importanti dei quali si terrà mercoledì 17 agosto quando arcieri e fiondatori si sfideranno in piazza Martiri a Gualdo Tadino per la conquista del Trofeo Andrea Cardinali, giunto alla sua 23esima edizione.

Dopo che nel 2020 la sfida non si era svolta e dopo l’appuntamento in forma ridotta dello scorso anno sotto l’aspetto delle presenze, che si era svolto presso la Rocca Flea, conclusa l’emergenza pandemia il Trofeo torna dopo tre anni nel suo alveo storico che è la piazza principale della città.

Il Trofeo, in onore di un grande portaiolo quale era Andrea Cardinali, prematuramente scomparso, uno dei fautori di questo evento estivo, vedrà tanti giocolieri sfidarsi a partire dalle ore 17 quando inizieranno le eliminatorie.

Alle 21 dopo la cena in taverna (per l’occasione dalle 19,30 saranno aperte tutte e quattro le taverne delle Porte), sfilerà il corteo storico con in testa i priori e le priore, dame e tamburini e ovviamente i giocolieri che si saranno qualificati per la fase finale.

Alle 21,30 il via alle gare ad eliminazione diretta, che assegneranno il Trofeo Andrea Cardinali 2022.

La gara di mercoledì sera sarà un‘occasione per misurare l’abilità di chi, tra un mese e mezzo, sarà chiamato sul “palchetto” nelle prove che assegneranno il Palio di San Michele Arcangelo 2022.