Il 18 agosto la casa editrice Diadema festeggia il suo primo anno di attività

Nel mese di agosto 2021, a pochi mesi dalla fondazione, Diadema Edizioni pubblicava i primi libri col suo marchio.

È perciò agosto il periodo dell’anno che la casa editrice gualdese prende come riferimento temporale per festeggiare insieme alle autrici e agli autori, alle lettrici e ai lettori e al Comitato di Lettura il suo primo anno di attività.

Quest’anno la data individuata è quella di giovedì 18 agosto.

Si tratterà di un pomeriggio e una serata che si svolgerà in due momenti distinti:

– la parte pomeridiana sarà aperta al pubblico e si svolgerà presso gli spazi esterni del Grottino, nel centro storico di Gualdo Tadino, dove le autrici e gli autori parleranno insieme agli editori delle proprie opere edite (o in procinto di essere editate) con Diadema;

– la parte serale, dopo un breve aperitivo, sarà riservata alla casa editrice, con una cena con autrici, autori e Comitato di Lettura.

Diadema in questi dodici mesi ha pubblicato undici libri, di cui due saggi (Giommaria Monti e Matteo Bebi/Emanuele Pecci), due raccolte di poesie (Isabella Acciari e Eleonora Nucciarelli), tre raccolte di racconti (due a cura di Flora Fusarelli e una a cura dell’associazione Note di Teatro) e quattro romanzi: Maria Laura Antonini, Roberta Gatti, Tiziana Scassellati, Brunello Castellani.

Nel dettaglio, le opere pubblicate tra agosto e dicembre 2021:

Isabella Acciari Il soffio della Tempesta

Brunello Castellani La scelta di Destino

AA.VV. – Flora Fusarelli Se son donne fioriranno

Roberta Gatti Una piccola casa e un grande spazio

Tiziana Scassellati Niente sarà come prima

Le opere pubblicate nel 2022:

Maria Laura Antonini Ius sanguinis

Matteo Bebi (Emanuele Pecci) Ab nua testa, vaig sobre neu

AA.VV. – Flora Fusarelli Li incontri dove la gente viaggia

Giommaria Monti Pasolini – La città dei sensi

AA.VV. – Note di Teatro La doppia pagina

Eleonora Nucciarelli Tu dammi mille poesie, per ora cento

Questa mole di lavoro, non usuale per una casa editrice di nuova costituzione, è stato supportato e reso possibile anche grazie a un ʺComitato di Letturaʺ che oggi si compone di quasi trenta persone le quali, volontariamente, mettono a disposizione il proprio tempo, la propria disponibilità e capacità, per scegliere gli elaborati da pubblicare e aiutare Diadema a crescere e migliorare.

“Sappiamo bene che molte autrici, autori e alcune persone che collaborano con Diadema risiedono in città e regioni anche decisamente distanti da Gualdo Tadino e dall’Umbria, cercheremo pertanto di approntare anche collegamenti internet per quanto ci sarà possibile, quantomeno per un saluto – sottolinea la casa editrice – Una parte importante è sicuramente legata alla stampa, ai giornalisti, alle redazioni di giornali, radio, tv e web, che non hanno mai fatto mancare il proprio supporto alle nostre iniziative e che invitiamo a partecipare alla sezione pomeridiana che inizierà al Grottino alle 17.30.”