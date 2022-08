Dal Pnrr in arrivo 1,3 milioni di euro per il nuovo asilo nido di Cerqueto

Un nuovo asilo nido verrà realizzato a Gualdo Tadino, nella frazione di Cerqueto, grazie a 1,3 milioni di euro provenienti dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Quello del Comune di Gualdo Tadino è uno dei dieci progetti ammessi a finanziamento in tutta l’Umbria per un totale di 11,2 milioni di euro: altri nove sono in bilico mentre ulteriori nove sono stati esclusi.

Risorse importanti per il territorio gualdese che andranno a sommarsi a quelle già ottenute pochi giorni fa: 1.614.660 euro complessivi concessi dal Ministero dell’Istruzione per la costruzione di due nuove palestre per lo sport destinate a studenti, giovani ed al servizio dei cittadini nelle frazioni di Cartiere e Cerqueto, oltre a 176.000 euro per progetti inerenti la transizione digitale e i servizi ai cittadini e 451.532,04 euro del Progetto Scuola 4.0 (ripartiti tra Istituto Istruzione Superiore “Casimiri” e Istituto Comprensivo) sempre dal Pnrr, che in pochi mesi faranno arrivare complessivamente a Gualdo Tadino risorse per oltre 4 milioni di euro.

Il progetto del nuovo asilo nido di Cerqueto permetterà di completare il polo scolastico nella frazione più popolosa di Gualdo Tadino e consentirà di aumentare l’attuale capienza che passerà dagli attuali 42 posti a oltre 60, permettendo di soddisfare le liste di attesa e di avere a Cerqueto un polo di istruzione completo, che comprenderà scuola dell’infanzia, scuola primaria, palestra e piastra polivalente.

“Siamo molto soddisfatti per questo ennesimo successo frutto di un grande lavoro di squadra e della capacità programmatoria della nostra città – ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti – Attrarre in pochi mesi più di 4 milioni euro non era facile né scontato e noi ci siamo riusciti. Siamo in attesa delle graduatorie di altri bandi a cui abbiamo partecipato e su altri stiamo lavorando con grande lena”.