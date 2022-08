Valerio Matricano di Porta San Martino nella fionda e Stefano Brunetti di Porta San Donato nel tiro con l’arco, sono i vincitori della XXIII edizione del Trofeo Andrea Cardinali, tornato a disputarsi ieri 17 agosto nell’arengo maggiore di piazza Martiri della Libertà di Gualdo Tadino, dopo lo stop forzato del 2020 e la disputa a “porte chiuse” all’interno della Rocca Flea dello scorso anno.

Nel tiro con la fionda i finalisti sono stati, oltre al vincitore Valerio Matricano, Samuele Moriconi (San Benedetto), Alessandro Lilli (San Donato) e Samuele Berardi (San Benedetto), con Lilli giunto secondo e Berardi in terza posizione.

Nel tiro con l’arco il secondo posto è andato a Federico Chiocci (San Donato) e il terzo a Paolo Frillici (San Facondino), giunti davanti all’altro finalista Matteo Bicchielli (San Benedetto). Per il vincitore Stefano Brunetti il podio non è una novità, essendosi aggiudicato più volte in passato il trofeo Cardinali.

Nella gara riservata agli Under 14 è arrivata la vittoria di Matteo Paoletti di Porta San Facondino nel tiro con l’arco, che ha preceduto Lorenzo Pastorelli (San Benedetto), Riccardo Ardenti (San Martino) e Lorenzo Bartolini (San Donato).

Per quanto riguarda la fionda, sul gradino più alto del podio è salito Daniel Shahini di Porta San Facondino, precedendo Leonardo Mazzarella (San Benedetto), Gabriele Giayvia (San Martino) e Riccardo Notari (San Martino).

I vincitori sono stati premiati con dei trofei in ceramica artistica a riflesso oro e rubino realizzati dalla Ceramiche Federica Dragoni e offerti dalla famiglia Cardinali.