Domenica 21 agosto a Gualdo Tadino il primo memorial per ricordare Gianluca Graciolini

Domenica 21 agosto si svolgerà la prima edizione del “Memorial Gianluca Graciolini”, per rendere omaggio all’ex vicesindaco e assessore del Comune di Gualdo Tadino scomparso all’età di 52 anni lo scorso 31 marzo a causa di un tragico incidente stradale.

L’evento cade nel giorno del suo compleanno ed è stato promosso da Arci Solidarietà “Ora d’aria”, comitato territoriale di Perugia, in collaborazione con Arte e Dintorni, Circolo LaAV di Perugia con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino.

La locandina dell’evento riporta l’immagine stilizzata della tigre di Mompracem, simbolo della bandiera di Sandokan che Gianluca aveva utilizzato per anni come icona nei suoi profili social.

Il Memorial avrà luogo presso il Teatro Talia, sia all’interno che negli spazi esterni di via Ruggero Guerrieri. L’inizio è fissato per le ore 18 con “La Grande Fabbrica delle Parole”, laboratorio di lettura, scrittura creativa e disegno a cura di LaAV Perugia e Barbara Amadori.

Alle ore 19 un aperitivo/cena (su prenotazione), cui seguirà alle ore 21 “Musica, Parole, Immagini per Gianluca” con CSR Acoustic Band, Keli Charly Banquimi, Marco Panfili, Mauro Businelli, Alessandro Zucchetti e Mauro Di Michelangelo.

Per tutta la durata dell’evento sarà presente uno stand di Refugees Welcome Umbria per far conoscere le attività del progetto di accoglienza per giovani migranti soli.