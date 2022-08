“La Piattaforma di Gaifana” ha premiato Giancarlo di Radio Tadino

E’ stata ancora una volta un successo la serata-evento che si è tenuta presso la ex Piattaforma di Gaifana, poi diventata Dancing Paradiso fino agli anni Ottanta e oggi facente parte della pizzeria “Anna e Rossano”, organizzata come ogni anno da Alfiero Albrigi.

Tutti i posti sold-out da giorni per un sempre piacevole tuffo nel passato, al suono dei vinili proposti da Dj Alfiero, che di quel locale per lungo tempo è stato l’anima, che ha curato una perfetta selezione musicale, supportato per l’occasione dall’animazione di Dj Franky.

Così sui Technics 1200 sono girati i brani più conosciuti, da quelli dei ruggenti Sessanta italiani alla disco-music degli anni Settanta, sia come sottofondo alle ottime portate della cena che poi per far scatenare in pista il pubblico fino a notte inoltrata.

Nel corso della serata Alfiero e l’organizzazione hanno voluto omaggiare con una targa Giancarlo Pascolini, voce storica di Radio Tadino. L’emittente gualdese, infatti, ha a lungo collaborato, grazie in primis a Giancarlo, con il Dancing Paradiso nella realizzazione di diversi appuntamenti che hanno sempre riscosso il favore del pubblico.

Foto Christian Severini Foto Christian Severini

.

Lo stesso Giancarlo, piuttosto emozionato nel ricevere il riconoscimento, ha ricordato “La Festa della Pirateria” che si tenne nel locale, rimasta nella memoria di tantissimi, per poi proseguire con “E…state con noi”, la gara tra paesi e quartieri organizzata negli anni Ottanta da Radio Tadino che vide Gaifana trionfare nel 1985.

Il premio è stato consegnato a Giancarlo Pascolini dal professor Antonio Pieretti, tra gli applausi del pubblico. “Con questo riconoscimento abbiamo voluto rendere omaggio a Giancarlo e a tutta Radio Tadino, che rappresenta un pezzo importante della storia di questo territorio, la cui attività prosegue oggi con lo stesso entusiasmo dei primi tempi”, ha sottolineato Alfiero Albrigi.

Ad agosto, come accade ormai da diversi anni, si è quindi ancora una volta rivissuta l’atmosfera della Piattaforma di Gaifana e del dancing “Il Paradiso”, con al termine l’appuntamento per la prossima estate.