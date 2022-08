Un gattino era rimasto intrappolato all’interno di un sottoscala nel distretto sanitario di Nocera Umbra.

Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Gaifana che hanno dovuto realizzare un buco nel muro del sottoscala, utilizzando la mototroncatrice a disco per tagliare il rivestimento in lamiera dell’edificio così da poter raggiungere il micio e portarlo in salvo.