Concerto per la pace: a Gualdo Tadino la Kharkiv Chamber Orchestra

Mercoledì 24 agosto alle ore 21, nella basilica cattedrale di San Benedetto a Gualdo Tadino, concerto della Kharkiv Chamber Orchestra. L’evento, promosso dal Comune di Gualdo Tadino in collaborazione con Euro Artisti Management, rientra nell’ambito dell’Estate Gualdese 2022.

Un appuntamento particolare perchè, come spiegano gli organizzatori, “in un momento così delicato per l’intera umanità le tredici musiciste ucraine raccolgono tutte le loro forze, mettendo il cuore in ogni nota, in questa serie di concerti in Italia per far si che la musica diventi ponte di pace e di ricostruzione. Attraverso i loro strumenti, uniche armi di difesa, e la passione per la musica arriveranno al cuore del pubblico trasmettendo tutte le loro emozioni”.

L’orchestra di Kharkiv, una delle città martoriate dalla guerra in Ucraina, è un ensemble di caratura mondiale che sta facendo della musica un simbolo di pace al motto “La guerra ha spezzato i nostri sogni, ma non la nostra dignità”.

Una grande forza morale quella trasmessa dalle musiciste ucraine che in questa estate sono in tournee in Italia.

La Kharkiv Philharmonic Chamber Orchestra nasce nel 2001 a Kharkiv grazie al maestro Yuriy Yanko per promuovere all’estero musica di compositori ucraini, partecipando a festival di musica accademica in Germania, Austria, Francia, Cina, Polonia, Grecia, Russia, Stati Uniti, Paesi Baltici, Armenia e Georgia.

Questo il programma: