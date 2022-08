Verso i Giochi de le Porte, ecco la tappa più importante: il Convivium Epulonis

Torna sabato 27 agosto a Gualdo Tadino il “Convivium Epulonis”, il tradizionale banchetto medievale che vede protagonisti i tavernieri delle quattro Porte e che si svolgerà nella splendida cornice della taverna di San Facondino. L’evento è uno degli appuntamenti collaterali più rilevanti che precedono i Giochi de le Porte e rappresenta un raffinato percorso gastronomico alla scoperta dei sapori, in un ambiente d’eccezione, in cui la cucina si fonde con l’arte.

Tanti gli ospiti previsti al banchetto: rappresentanti di Regione, Provincia e Comune, imprenditori umbri e marchigiani, esponenti del mondo della cultura e dell’informazione con una nutrita rappresentanza della stampa nazionale, regionale e locale. Organizzato dall’Ente Giochi de le Porte e curato dalla Commissione Artistica dell’Ente stesso, il Convivium è un vero e proprio appuntamento con il medioevo.

La serata inizierà alle ore 20 nel centro storico della città, dove l’Amministrazione Comunale e il presidente dell’Ente Giochi Claudio Zeni, saluteranno e accoglieranno gli ospiti dapprima in piazza San Francesco e poi nella taverna di San Benedetto dove sarà allestito un primo banchetto. Quindi, scortati da sbandieratori e tamburini ci si dirigerà all’interno della taverna di San Facondino, dove gli invitati saranno allietati non solo da musici e giullari, ma anche da un menù predisposto magistralmente dai tavernieri delle quattro Porte.

«Il Convivium Epulonis è sicuramente l’evento più importante tra le tappe di avvicinamento ai Giochi de le Porte – afferma il presidente dell’Ente Giochi Claudio Zeni – Questo è l’anno della rinascita e della normalizzazione dell’evento e c’è stato un grande sforzo da parte delle Commissioni, delle Porte, dell’ufficio di Presidenza, affinché la nostra città si presenti ospitale e bella agli occhi degli invitati. Puntiamo molto al mondo dell’informazione. La nostra è una Festa che coinvolge e impegna tutta la città con grande passione e soprattutto competenza. È quindi fondamentale che se ne parli».

Dopo il Convivium Epulonis inizierà il percorso di avvicinamento ai Giochi de le Porte, con una serie di fine settimana dedicati alla cultura che accoglieranno ospiti quali il regista Salvatore Basile e il giornalista Antonio Caprarica. In programma presentazioni di libri e serate che si occuperanno di astronomia e di Medioevo dal punto di vista della medicina e della religione. Il calendario verrà reso noto a breve dall’Ente Giochi.

Domenica 28 agosto inizieranno le “mostre” dei somari, fino ad arrivare alla fine di settembre e all’avvio dei Giochi de le Porte 2022, quest’anno posticipati di una settimana a causa della concomitanza con le elezioni. Il week end dei Giochi prenderà quindi il via giovedì 29 settembre con la messa solenne in onore di San Michele Arcangelo, compatrono di Gualdo Tadino, per concludersi domenica 2 ottobre con il giorno del Palio.