Attivata la sosta a pagamento nei parcheggi di piazza Mazzini, piazza Marconi e via Bersaglieri

Da oggi, venerdì 26 agosto, sono attivi per la sosta a pagamento a Gualdo Tadino i parcheggi di Piazza Mazzini, Piazza Marconi e via Bersaglieri, con i relativi parcometri per il pagamento.

In questa prima fase di avvio, la polizia locale eserciterà prevalentemente una funzione informativa ai cittadini riguardo le nuove modalità della sosta.

La polizia locale ricorda agli intestatari che i permessi residenti e assimilati e i permessi per i clienti delle attività ricettive, abilitano esclusivamente alla sosta nelle apposite aree riservate e alla sosta in deroga nelle aree di sosta a tempo limitato (disco orario). Non abilitano, quindi, alla sosta gratuita nelle aree a pagamento.

Nelle aree a pagamento possono parcheggiare gratuitamente e senza limiti i titolari dei contrassegni disabili, contrassegno che deve essere esposto in modo evidente sul parabrezza.

Nelle altre aree del centro storico e limitrofe la sosta, al momento rimane disciplinata come prima. Le autorità raccomandano pertanto di porre la massima attenzione alla segnaletica verticale esposta.