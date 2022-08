A ottobre e novembre torna a Gualdo Tadino la Rassegna di Teatro Amatoriale

Torna a Gualdo Tadino, dopo due anni di assenza forzata causa pandemia, la Rassegna di Teatro Amatoriale nei mesi ottobre e novembre presso il teatro Talia, manifestazione giunta alla sua terza edizione.

L’associazione Note di Teatro, che organizza l’iniziativa con la collaborazione e con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, del Polo Museale, della Uilt (Unione Italiana Libero Teatro) e con media partner Radio Tadino, ha presentato la nuova stagione questa mattina, martedì 30 agosto, in sala consiliare.

Sei lo compagnie, per altrettanti spettacoli, che saliranno sul palcoscenico: Al Castello, Micro Teatro Terra Marique, Astrolampo, Amici del Teatro di Colombella, Orion Theatre e Note di Teatro. Le date sono 7-21-28 ottobre e 11-18-26 novembre. Per il 4 novembre è previsto un ulteriore spettacolo, al di fuori del cartellone, a cura di Note di Teatro.

La rassegna è stata illustrata dall’assessore alla cultura Barbara Bucari e dal presidente di Note di Teatro, Stefano Galiotto.

“E’ stata un’estate ricca di eventi che proseguirà anche a settembre con una serie di appuntamenti culturali organizzati dall’Ente Giochi de le Porte e poi in autunno e in inverno – ha sottolineato Barbara Bucari – La terza edizione della Rassegna Teatrale Amatoriale ha previsto un notevole impegno da parte di Note di Teatro, che ringrazio anche per la qualità degli spettacoli proposti.”

L’assessore ha infine anticipato che il Comune di Gualdo Tadino sta lavorando per realizzare un unico calendario che unisca tutti gli spettacoli, sia teatrali che non.

“Ringrazio l’amministrazione comunale – ha spiegato il presidente di Note di Teatro, Stefano Galiotto – per questa possibilità dataci di organizzare nuovamente la Rassegna Teatrale Amatoriale, che torna dopo due anni di stop e per essere sempre al nostro fianco. Dopo questo periodo di fermo da cui proveniamo, cercheremo di far riprendere alle persone l’abitudine ad andare di nuovo a teatro. In questa stagione avremo sei spettacoli che si svolgeranno tra ottobre e novembre e che avranno protagoniste tutte compagnie umbre. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21 e sono previsti anche abbonamenti a prezzi popolari”.

Prezzo biglietto singolo spettacolo: 10 euro

Abbonamento per 3 spettacoli: 25 euro

Abbonamento per 6 spettacoli: 40 euro