Gualdo Tadino, donato un ergometro di precisione al Centro di Riabilitazione Cardiologica

Si è svolta ieri, 29 agosto, presso il Centro di prevenzione e riabilitazione cardiologica di Gualdo Tadino, la cerimonia di donazione alla Asl Umbria 1 di alcune apparecchiature acquistate attraverso un progetto realizzato dall’A.N.A.CA.

Erano presenti il Direttore Generale della Asl Massimo Bracanti, la Direttrice Sanitaria Teresa Tedesco, il Primario della Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Gubbio-Gualdo Tadino Adriano Murrone, il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, il Direttore Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia Fabrizio Stazi, la Responsabile del Centro Cardiologico di Prevenzione e Riabilitazione di Gualdo Tadino Silvia Martinelli, la psicologa e psicoterapeuta Chiara Brunetti, la Dirigente dell’area riabilitativa Roberta Giacomini, il nutrizionista Guido Monacelli, oltre a tutti gli operatori sanitari della Riabilitazione Cardiologica e alcuni consiglieri dell’Associazione A.N.A.CA.

Il professor Carlo Crocetti, presidente dell’Associazione, ha portato i saluti dell’assessore regionale e Vicepresidente della Regione Umbria Roberto Morroni, che per impegni istituzionali non ha potuto partecipare. Crocetti ha ribadito l’importanza del Centro Cardiologico intorno al quale ruotano circa mille utenti all’anno e il sostegno che l’Associazione ha sempre dato e continua a dare al Centro e che continua a dare.

Quest’anno l’A.N.A.CA. ha voluto privilegiare la palestra, luogo centrale nel processo di riabilitazione cardiovascolare, ma anche luogo privilegiato, perché è proprio lì che il paziente percepisce il miglioramento, il ritorno delle proprie forze fisiche, la possibilità di aumentare l’attività motoria senza sintomi, senza palpitazioni, senza paura.

Il Presidente ha anche ripercorso le tappe della donazione. E’ stato presentato alla Fondazione CariPG e al comune di Gualdo Tadino un progetto intitolato “In palestra nel post Covid”, che prevedeva l’acquisto di un ergometro di precisione Eurobike, un prodotto all’avanguardia e di elevate prestazioni che permette di registrare su un grafico il miglioramento progressivo della capacità funzionale durante la singola attività motoria o durante l’intero processo riabilitativo, kit sanificazione (due sanificatori) necessari per rendere la palestra piu’ sicura ai tempi del Covid, tappetini per svolgere l’attività fisica sempre in palestra con apposito contenitore.

La popolazione che afferisce alla Cardiologia Riabilitativa non è omogenea e nel nostro territorio di solito è costituita da persone con un pregresso infarto, con o senza disfunzione cardiaca; che sono state sottoposte a una rivascolarizzazione coronarica in elezione; che hanno subito un intervento cardio-chirurgico; che sono affette da scompenso cardiaco. Senza arrivare alla medicina di precisione, è abbastanza intuitivo che il loro training sarà differenziato e misurato quantomeno dalla loro patologia di base, tenendo conto anche dell’età e la loro riabilitazione sarà differenziata da gruppo a gruppo.

La dottoressa Sara Mandorla, attiva collaboratrice all’interno dell’A.N.A.CA. nonché Vice Presidente, ha poi illustrato in maniera dettagliata le funzioni e l’importanza dell’ergometro. L’apparecchio che l’A.N.A.CA. ha donato all’Asl Umbria 1 permette di implementare questo programma differenziato e di oggettivarlo attraverso curve e percentuali di miglioramento. Potendo disporre di altre cyclette, possono essere monitorizzati contemporaneamente quattro pazienti, utilizzando fasce toraciche, senza costi di materiale corrente. Oltre 40 centri italiani sono dotati di questa apparecchiatura, come ad esempio il Careggi di Firenze, il Policlinico di Pisa e il Niguarda di Milano, e sono disponibili per la visione e formazione relativa al suo funzionamento.

L’A.N.A.CA. ha ringraziato infine la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e il comune di Gualdo tadino che ha dato la possibilità di rendere più efficace, più sicuro e più gradevole il percorso riabilitativo presso il Centro. Un grazie è andato anche al personale sanitario e ai rappresentati della Asl e alla stampa, per essere stati presenti a questa cerimonia conviviale.