Al via la campagna abbonamenti di Busitalia. Ecco come ottenere il bonus trasporti

Ha preso il via la campagna abbonamenti di Busitalia (Gruppo FS Italiane) in previsione del rientro a scuola, previsto in Umbria il prossimo 14 settembre.

Per agevolare la sottoscrizione ed i rinnovi degli abbonamenti scolastici su tutto il territorio regionale sono stati potenziati i servizi di biglietteria fino al 13 settembre.

Il potenziamento interessa le biglietterie aziendali di Perugia, Terni, Foligno, Spoleto, Passignano sul Trasimeno, Città di Castello, Amelia e Todi; l’apertura di biglietterie temporanee ad Assisi, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Gualdo Tadino, Gubbio, Marsciano, Narni ed Umbertide.

Da mercoledì 7 settembre il Bonus Trasporti sarà spendibile presso biglietterie e punti vendita Busitalia abilitati. Il bonus consente al beneficiario di ottenere uno sconto sull’acquisto dell’abbonamento Busitalia mensile o relativo a più mensilità.

Per ottenere il Bonus Trasporti la richiesta va fatta esclusivamente on-line sul portale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Ai fini dell’applicabilità dello sconto è necessario indicare come gestore Busitalia Sita Nord Srl.

L’elenco delle biglietterie abilitate al Bonus Trasporti su www.fsbusitalia.it.