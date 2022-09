Cassa integrazione alla Saxa, Presciutti chiede un incontro urgente alla Regione

Il tema dei prezzi fuori controllo dell’energia è stato affrontato dal sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, che afferma al riguardo di aver aperto un confronto con le aziende del territorio e le associazioni di categoria.

“Ho più volte denunciato lo stato di difficoltà in cui versano, a causa dei rincari di gas e luce, manifestando sin da subito la mia ferma volontà di discutere “su tutte, nessuna esclusa” le possibili soluzioni in grado di dare risposte, sia nell’immediato sia nel medio-lungo periodo, al grido di dolore di attività produttive e famiglie”, dice Presciutti.

La notizia della cassa integrazione alla Saxa Gualdo per il sindaco di Gualdo Tadino probabilmente non resterà isolata, poiché altre realtà del territorio potrebbero essere costrette alla stessa decisione. Questo “dimostra come non è più consentito a nessuno, su questi temi, fare bassa speculazione politica sulla pelle di imprese e famiglie”.

Sulla cassa integrazione alla Saxa Gres, Presciutti ha chiesto un incontro urgente all’assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni “al fine di valutare sin da subito tutti i possibili interventi da poter mettere in atto in modo congiunto”.

“Ora più che mai urgono provvedimenti coraggiosi tesi a costruire un nuovo modello di sviluppo basato sulla sostenibilità – evidenzia Presciutti – Ciò significa che non si può affrontare una discussione così importante e delicata, dando ancora spazio ai signori del no a prescindere, che tanto male hanno fatto e stanno facendo al territorio e non solo.”

Il primo cittadino gualdese annuncia la sua presenza alla manifestazione contro il caro energia indetta da Confcommercio per lunedì 5 settembre “così come ho aderito all’appello di Anci e Upi per chiedere interventi immediati anche a sostegno di Comuni e Province in assenza dei quali i bilanci degli Enti sono destinati a saltare, a causa dell’impennata delle spese energetiche, con i sindaci che saranno costretti a tagli dolorosi dei servizi pubblici a danno dei cittadini.”