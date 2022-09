Riapre la Scuola Comunale di Musica con le novità musicoterapia e corso di tecnico del suono

Con la riapertura delle scuole riapre anche la Scuola Comunale di Musica di Gualdo Tadino che per il quinto anno consecutivo gestita da Etralab e diretta dal maestro Francesco Demegni.

Nonostante il difficile momento per l’arte in generale, l’anno scorso la Scuola Comunale di Musica gualdese ha proseguito i suoi corsi, in presenza e in dad, garantendo agli allievi una presenza costante, con produzioni discografiche video e audio di molti allievi. Iniziative che anche in questo anno saranno presenti nel programma della scuola.

Oltre ai corsi classici di strumento, come pianoforte, chitarra, sax, fisarmonica, batteria, basso elettrico e voce rivolti a tutte le fasce d’età, la scuola attiverà un importante corso di musicoterapia psicoanalitica, a sostegno delle problematiche psicologiche.

Sarà presenti inoltre un corso per tecnico del suono, oltre che i corsi di specializzazione professionale di jazz, tenuto dal maestro Ramberto Ciammarughi, batteria jazz, con il docente John B. Harnold, e i corsi di canto bossa nova e jazz, rivolto a professionisti o aspiranti tali.

La Scuola Comunale di Musica è sita in località Casale di Gualdo Tadino, in una struttura che ospita in media 150 allievi ogni anno che svolgono la loro attività in totale sicurezza e nel rispetto delle norme antiCovid.