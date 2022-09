Disabilità, gli ospiti dei centri diurni in concerto a Gualdo Tadino

Giovedì 8 settembre alle 18,30 al Parco della Sciola, in località Sassuolo a Gualdo Tadino, il coro ‘Segni Particolari’ terrà il concerto “Sulle Strade della Musica Italiana”. Fanno parte del coro ragazzi e ragazze provenienti dai centri diurni dell’Usl Umbria 1 gestiti dalla Cooperativa Sociale Asad nei territori di Gualdo Tadino, Gubbio, Umbertide, San Giustino, Perugia e del Laboratorio Musicale presso il Nuovo Centro Servizi Grocco.

Venti interpreti, che hanno anche sfidato la pandemia continuando a lavorare prima a distanza e poi con le mascherine e in tutta sicurezza, perché, affermano i promotori, “la musica non può essere chiusa in una scatola e riposta in un ripostiglio ma deve essere lasciata fluire nonostante tutto”. Il concerto sarà seguito da un momento conviviale.

Sarà un’occasione per ascoltare un repertorio variegato che spazia dai brani dei mitici anni ‘60 fino a canzoni degli anni ’90 e i più recenti 2000. Il coro si è formato nel 2010 dopo un percorso formativo di cinque anni, producendo, nel 2014 un cd intitolato “Una Valigia di Possibilità”.