La Rocca Flea nella guida dei castelli imperdibili di Umbria e Marche

Da oggi in abbinamento con “La Nazione”, “Il Resto del Carlino” e “Il Giorno” il libro della storica medievista Elena Percivaldi e di Marco Galloni “35 castelli imperdibili dell’Umbria e delle Marche” per le edizioni Capricorno, che dal 16 settembre sarà disponibile in libreria.

In questa interessante guida, che fa parte di una speciale collana curata sempre da Elena Percivaldi e che ha visto finora uscire i volumi relativi ai castelli di Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lazio, a partire da pagina 42 si parla anche della Rocca Flea, simbolo di Gualdo Tadino.

Le immagini sono del fotografo gualdese Daniele Amoni (che ha fornito anche quelle del castello Bufalini di San Giustino). Il progetto, condiviso con il Comune di Gualdo Tadino, è stato coordinato per la parte gualdese da Sebastien Mattioli per conto del Gruppo Archeologico Appennino Umbro-Marchigiano sezione di Gualdo Tadino.