A Fossato presentazione del V Censimento degli over 65. Ospite l’arcivescovo Vincenzo Paglia

I dati del quinto censimento degli over 65 residenti nei comuni dell’eugubino-gualdese e di Nocera Umbra e Valfabbrica verranno presentati venerdì 9 settembre alle ore 17,30, a Fossato di Vico presso la sede del circolo Acli “Ora et Labora” di Osteria del Gatto.

L’annuale statistica, frutto del lavoro dello staff del circolo aclista in collaborazione con gli uffici anagrafe dei Comuni presi a riferimento, fornisce uno spaccato sulla situazione dell’invecchiamento della popolazione e alcuni spunti sulle condizioni di vita degli anziani.

I dati saranno illustrati dal presidente del locale circolo Acli Sante Pirrami alla presenza di monsignor Vincenzo Paglia, presidente del “Pontificia accademia per la vita” e consigliere spirituale della comunità di Sant’Egidio che presenterà il suo ultimo libro: “L’età da inventare. La vecchiaia fra memoria ed eternità”.

L’arcivescovo, che da tempo studia e si occupa delle esperienze e dei bisogni delle persone anziane, propone in questa sua ultima fatica letteraria una visione diversa, in qualche modo innovativa della vecchiaia. Un periodo libero dalla tirannia della produttività e fecondo invece per stringere legami, momenti di ascolto delle proprie domande e di quelle degli altri. Momenti, anni, scanditi, non più dal calendario degli impegni, ma soprattutto dal tempo degli affetti, della riflessione, del contributo. Questo periodo che spesso si associa al tramonto dell’esistenza talvolta fa paura o porta con sé la malinconia. Eppure è diventato un tempo importante, ben più lungo di quanto era fino a pochi decenni fa e può presentarsi come un’età veramente da inventare.

Modererà l’evento il professor Antonio Pieretti, già pro-rettore dell’Università degli studi di Perugia.