Con le maglie “Settembre a Gualdo è mejo” prosegue la solidarietà del mondo dei Giochi

All’inizio, tredici anni fa, nacque quasi come una goliardata: una maglia rossa con una scritta bianca (i colori di Gualdo Tadino) per celebrare il mese più affascinante per la città, quello dei Giochi de le Porte.

“Settembre a Gualdo è mejo” la frase scelta dagli ideatori con sottolineatura dialettale stampata nelle maglie rigorosamente diverse di anno in anno. La indossano in tanti, giovani e meno giovani, e molti la portano anche in giro per il mondo, fotografandosi nei posti più disparati per poi rilanciare questo messaggio sui social. L’edizione 2022, visto che i Giochi si terranno una settimana dopo causa elezioni, vede comparire nella scritta oltre al mese di settembre anche quello di ottobre.

Da qualche tempo questa iniziativa ha assunto un carattere solidale. I ricavi delle magliette vendute sono destinati in favore di associazioni di volontariato. Lo scorso anno vennero raccolti 970 euro che i promotori destinarono all’associazione “Correre a Perdifiato” che da diversi anni promuove e sostiene la ricerca sulla fibrosi cistica.

Quest’anno il ricavato delle maglie, prenotate già in tantissimi, andrà all’associazione dei clown di corsia “Vip – Viviamo insieme in positivo Perugia”, di cui faceva parte la gualdese Sabrina Passeri, prematuramente scomparsa qualche mese fa e particolarmente attiva anche nel mondo dei Giochi. I “nasi rossi”, così si definiscono, prestano servizio in diverse strutture ospedaliere ed extraospedaliere nella provincia di Perugia per alleviare lo stato d’ansia e la sofferenza ai piccoli degenti e non solo.