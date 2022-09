Il Generale Antonio Bandiera ha salutato i Carabinieri del Comando Provinciale di Perugia

Questa mattina, giovedì 8 settembre, il Generale di Brigata Antonio Bandiera, Comandante della Legione Carabinieri “Umbria”, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Perugia per il saluto di commiato.

Il generale, infatti, il prossimo 15 settembre lascerà il Comando della Legione Umbria per assumere, a Roma, il nuovo e prestigioso incarico di Comandante del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro.

Al suo arrivo a via Ruggia è stato ricevuto dal colonnello Stefano Romano, Comandante Provinciale di Perugia, e ha incontrato una rappresentanza dei reparti in servizio nell’intera provincia.

Il generale Bandiera ha rivolto ai militari presenti il proprio plauso per i risultati conseguiti in questi due anni di permanenza in Umbria, esprimendo stima e gratitudine profonde per il loro operato e, in particolare, per il grande impegno profuso a sostegno della popolazione nel corso dell’emergenza pandemica.

Ha tenuto a sottolineare l’importanza di proseguire, con determinazione, la proficua azione di contrasto a tutte le forme di criminalità e di continuare ad assicurare la massima disponibilità e vicinanza ai cittadini della provincia di Perugia con le iniziative intraprese per incrementare la prossimità dell’Istituzione.