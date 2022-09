Novità al “Casimiri”: con “Cambridge International School” l’inglese diventa lingua veicolare

L’anno scolastico 2022/23 si apre con un’importante novità per il Casimiri: gli studenti della classe 1^C del Liceo scientifico avranno infatti la possibilità di partecipare al progetto “Cambridge International School”, che consentirà loro di approfondire l’inglese utilizzandolo anche come lingua veicolare per lo studio di altre discipline curriculari.

Già dall’anno scolastico 2018/2019 il Casimiri è stato accreditato come scuola internazionale Cambridge: ciò ha consentito all’istituto di arricchire la propria offerta formativa con programmi di studio internazionali e certificazioni IGCSE, mirate allo sviluppo di competenze integrate, bilinguismo e flessibilità.

Il Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) è infatti la certificazione internazionale più conosciuta al mondo rivolta agli studenti dai 14 ai 16 anni (Cambridge Secondary 2) e corrisponde ai GCSE che gli studenti britannici conseguono a 16 anni.

Mentre negli anni scolastici precedenti le attività del Cambridge International prevedevano ore aggiuntive, anche in orario pomeridiano, e coinvolgevano studenti di diversi indirizzi liceali, la novità di quest’anno è proprio nella partecipazione di un intero gruppo classe, che frequenterà le attività all’interno del normale orario curriculare.

Nello specifico, le discipline coinvolte nei primi due anni di corso saranno inglese e biologia, e al termine del biennio gli studenti potranno conseguire le prime due certificazioni IGCSE in English as a Second Language e Biology; nel terzo e quarto anno verranno introdotti rispettivamente il subject di Environmental Management e di Geography, sempre nell’ambito del curricolo di scienze, con certificazioni conclusive al termine di ogni anno.

Gli studenti del progetto “Cambridge International School” avranno dunque una preziosa opportunità formativa, che consentirà loro di essere ancora più flessibili e preparati di fronte alle sfide del mondo di oggi.