Festival Europeo degli Sport e Giochi Tradizionali al via. La conclusione a Gualdo Tadino

Dal 23 al 29 settembre Perugia diventerà la capitale europea dello sport per tutti e dello sport tradizionale.

La FIGeST, Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, e il comitato organizzatore hanno presentato a Roma, nel salone d’Onore del Coni, al Foro Italico, il progetto europeo EuFestTSG – European Traditional Sport and Games Festival che porterà nel capoluogo e in altre cittadine dell’Umbria il festival “Tafisa European Sport for All Games”, un grande evento di rilevanza internazionale giunto alla seconda edizione.

All’iniziativa erano presenti il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, il presidente nazionale della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, Enzo Casadidio, il segretario generale di Tafisa, Jean Francois Laurent, il presidente del comitato organizzatore, Roberto Fabbricini, il direttore della Scuola dello Sport Sport e Salute, Rossana Ciuffetti, il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, l’assessore allo Sport del Comune di Perugia, Clara Pastorelli, collegata online, il vice presidente vicario FIGeST, Valeriano Vitellozzi, il segretario generale, Sergio Manganelli, il presidente regionale FIGeST Umbria, Giuseppe Merli, il presidente provinciale FIGeST di Macerata, Patrizio Romaldini, i consiglieri federali Claudio Vernaccia, Simone Rossolini, i presidenti di specialità calcio balilla, Nicola Colacicco, e del lancio del formaggio, Sauro Bargelli.

Organizzazioni nazionali e internazionali di sport tradizionali ma anche di nuovi sport arriveranno nel cuore verde d’Italia da ogni parte d’Europa e non solo per celebrare lo sport nello spirito dell’inclusione, del coinvolgimento, del divertimento e dello scambio di buone pratiche dove tutti saranno chiamati a partecipare attivamente perchè il festival secondo le intenzioni degli organizzatori intende essere una grande occasione per promuovere uno stile di vita sano attraverso una cittadinanza attiva.

Il festival “Tafisa European Sport for All Games” avrà come sede principale Perugia, dove sabato 24 settembre alle ore 17 sarà ospitata la cerimonia di apertura nello stadio Santa Giuliana. Numerose altre location sportive saranno dislocate poi nelle piazze del centro e nell’area del percorso verde del Piani di Massiano, nella zona dello stadio “Renato Curi”, per connettere simbolicamente tutta la città.

Diversi gli eventi collaterali previsti. Nel pomeriggio di lunedì 26 settembre conferenza ufficiale della seconda edizione dei Tafisa Games dedicata al tema della promozione dei giochi e degli sport tradizionali in Europa, ai suggessi e alle strategie del modello FIGeST ma anche ai programmi futuri della stessa Tafisa. Nel corso dell’iniziativa verrà ospitata anche la cerimonia di firma dell’accordo Interact.

In programma anche altre conferenze, workshop, presentazioni di documentari, attività formative sviluppate in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia.

Sabato 24 settembre, presso il Centro Galeazzi della Camera di Commercio, verrà inaugurata, alle ore 11, la mostra delle fiaccole olimpiche del Coni.

Nella mattinata di martedì 27 settembre, invece, allo stadio Santa Giuliana si svolgerà lo School Day: tutte le delegazioni che parteciperanno al Festival si metteranno a disposizione degli alunni per far trascorrere loro qualche ora all’insegna dello sport in una sorta di tirocinio formativo e partecipativo che renderà gli stessi ragazzi protagonisti dell’evento.

Diverse le realtà umbre che saranno interessate dall’iniziativa: lunedì 26 settembre Acquasparta e Todi ospiteranno per una giornata alcune delegazioni internazionali, col supporto della FIGeST e delle sue associazioni, per dare vita a un festival nel festival durante il quale saranno promosse le identità culturali e sportive del territorio.

Martedì 27 settembre, invece, sarà la città di Gualdo Tadino protagonista con la cerimonia conclusiva dell’evento messa in campo attraverso il supporto dell’Ente Giochi de le Porte.

Infine, prima di ripartire, mercoledì 28 settembre i partecipanti potranno vivere l’esperienza di un tour guidato tra Norcia e Cascia, le realtà colpite dal terremoto del 2016, le città di Assisi e Spello oppure un itinerario libero.

“Sarà una grande festa per lo sport, per le nostre tradizioni ma anche per i territori coinvolti, dove centinaia di partecipanti si ritroveranno nello spirito dell’inclusione, del coinvolgimento, del divertimento e dello scambio di buone pratiche – ha sottolineato il presidente FIGeST, Enzo Casadidio – Sarà anche una straordinaria occasione per promuovere uno stile di vita sano attraverso una cittadinanza attiva che incoraggerà la partecipazione all’attività fisica”.

“Con questo Festival – ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò – la Figest fa un ulteriore salto in avanti distinguendosi tra le federazioni a livello europeo. Il ruolo che svolge questa realtà in Italia è straordinario, come Coni siamo felici di esserci e di supportare questa come altre iniziative che arrivano direttamente nei territori”.