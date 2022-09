Comuni dell’Alta Umbria a Città di Castello per una strategia di sviluppo sostenibile

E’ in programma martedì 13 settembre alle ore 17, presso la sala multimediale 43 nella Biblioteca comunale Carducci a Città di Castello, il primo dell’ultimo ciclo di Forum territoriali per lo sviluppo sostenibile.

Si tratta di cinque incontri programmati in altrettante città umbre per la restituzione dei risultati della prima fase dei Forum e per interrogarsi sul “Chi, cosa e quando?”, per dare attuazione al processo di localizzazione dei Lineamenti preliminari per la definizione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile nelle sei aree in cui è stata suddiviso il territorio regionale. Sono inseriti in un progetto, promosso dalla Regione Umbria ed attuato da Anci Umbria e Felcos Umbria.

Il primo Forum vede protagonisti i sindaci dei Comuni dell’Area 1 (Alta Umbria) ovvero quelli di San Giustino, Monte Santa Maria Tiberina, Città di Castello, Citerna, Montone, Pietralunga, Umbertide, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Valfabbrica, Costacciaro, Lisciano Niccone. Sarà possibile partecipare in presenza e da remoto.

Durante l’iniziativa saranno tracciati i risultati dei percorsi di co-programmazione su persone, pace, pianeta e prosperità, individuati nei mesi scorsi nell’ambito del processo dei Forum territoriali per la definizione della strategia regionale di sviluppo sostenibile.

I forum territoriali, coordinati da Anci Umbria e Felcos Umbria, sono stati configurati come un meccanismo di articolazione tra la Regione Umbria e i territori, per supportare l’integrazione delle istanze territoriali per la definizione condivisa e partecipata della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.

L’incontro sarà l’occasione non solo per condividere i risultati dei lavori svolti nei mesi precedenti ma anche un’opportunità per integrare idee e proposte concrete utili ad elaborare una vera e propria strategia locale per lo sviluppo sostenibile in grado di riflettere gli effettivi bisogni e le prerogative specifiche del territorio.

Il progetto è nato con l’obiettivo di costituire una tappa fondamentale del percorso progettuale con l’intento di accompagnare i Comuni nell’attuazione delle politiche locali coerenti con gli obiettivi di sostenibilità previsti dall’Agenda 2030, che gioca un ruolo strategico per l’impostazione delle politiche di coesione 2021-2027.