In arrivo piogge e temporali. Allerta arancione in Alto Chiascio

Un’allerta arancione per rischio meteo-idrogeologico-idraulico è stato emesso dal Servizio Protezione civile ed emergenze della Regione Umbria per la giornata di oggi, giovedì 15 settembre, in diverse zone dell’Umbria, tra cui l’Alto Chiascio.

Un aggiornamento alle 4.40 di Umbria Meteo annuncia “forti temporali in arrivo sull’Umbria centro settentrionale (anche se il rischio potrebbe essere esteso a tutta la regione) da ora per le prossime 18 ore”. Rischio quindi di precipitazioni localmente forti e abbondanti.

Per la Stazione Meteorologica Palazzo Mancinelli è “confermata la situazione per i prossimi giorni, con un doppio assalto alla nostra Penisola da parte di sistemi frontali, legati a due differenti tipologie di aria. Da giovedì mattina, giungerà sull’Italia, pilotata da una depressione extratropicale attualmente a largo della Penisola iberica, una serie di impulsi di aria polare marittima, non troppo fresca al suolo ma molto instabile perché fredda in quota, legata al flusso delle normali depressioni extratropicali.

Il contrasto con la preesistente aria tropicale marittima, calda e umida, darà luogo a precipitazioni sparse, più abbondanti lungo una linea di confluenza in quota che il modello europeo vede proprio sul Centro Italia, mentre quello americano più a Nord. Giovedì, quindi, ombrello aperto ma non ci sarà ancora bisogno di abbigliamento più pesante, perché si tratta di aria che ha stazionato a lungo alle medie latitudini, nell’ambito delle correnti occidentali, per cui si è mitigata molto dal basso, divenendo però instabile. Dobbiamo, quindi, attenderci anche temporali fra giovedì pomeriggio e venerdì. Anche sabato, pur mantenendo condizioni termiche abbastanza miti, potrà vedere qualche isolato rovescio o piovasco, specie nel pomeriggio.

Ma dalla serata di sabato, la depressione attualmente sulla Scandinavia piloterà un flusso di aria differente su di noi: si tratta di aria artica marittima, proveniente cioè dal Polo Nord, ma che ha attraversato il ramo più settentrionale della corrente del Golfo, mitigandosi notevolmente dal basso. Si tratta di aria instabile, più fredda di quella polare marittima, ma neppure gelida. Per questo, da domenica, dovremmo se non altro tirar fuori i vecchi giacchetti, che non usiamo più da 5 mesi.

Lunedì, invece, anche gli ombrelli saranno aperti, per precipitazioni abbondanti ma abbastanza fugaci, che lasceranno poi il posto a cieli tersi e ad un’atmosfera più settembrina e meno agostana degli scorsi giorni.